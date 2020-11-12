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Медики объяснили, зачем нужно мерить давление ночью

Люди, страдающие гипертонией, считают, что ночью их показатели давления соответствуют норме, так как они не нервничают, не двигаются, ни принимают пищу и не пьют.

Медики объяснили, зачем нужно мерить давление ночью

Но это опасное заблуждение.

Известно, что повышение давления чаще всего приводит к развитию тяжёлых сердечно-сосудистых заболеваний, вплоть до инсульта и сердечной недостаточности.

Врачи предупреждают о том, что главная опасность такого рода проявлений в том, что они в течение длительного времени могут оставаться незамеченными, до тех пор, пока болезнь не станет причиной сосудистой катастрофы.

Медики рекомендуют в случае возникновения непонятного дискомфорта ночью измерить давление. Если оно повышено, то следует обратиться к врачу. Он назначит лечение и даст рекомендации, которые позволят откорректировать образ жизни.

три способа снижения давления, которые помогают предотвратить около 50% случаев инсульта и сердечных приступов.

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