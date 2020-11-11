Малышева рассказала об эффективности аспирина в борьбе с COVID-19

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о дешёвом средстве от COVID-19. По мнению специалиста, справиться с коронавирусом поможет аспирин.

Малышева пояснила, что пациенты, принимавшие в небольших дозах аспирин для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, имели лучшие результаты лечения коронавируса. Однако на сам вирус аспирин не действует, сообщает РИА "Новости".

"Но это средство улучшает состояние пациента, препятствуя образованию тромбов. И всё, что мы говорим про аспирин сегодня — это для взрослых", — резюмировала врач.

Малышева предупредила о том, что детям нельзя давать лекарства, содержащие ацетилсалициловую кислоту.

Ранее телеведущая сообщила, что COVID-19 чаще всего выявляют у людей с дефицитом витаминов: D, цинка и селена, поэтому она советуют включить в свой рацион такие продукты, как печень трески, сырые устрицы и бразильский орех.

"Правда.Ру" также опубликовала мнение доктора Мясникова, который не рекомендует употреблять при "ковиде" разжижающие кровь средства, дабы не подвергать себя риску кровоизлияния в мозг или внутреннего кровотечения.