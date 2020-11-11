Какие привычные препараты помогут при COVID – рассказал доктор Мясников

Если так случилось, что вы заразились коронавирусом, главное — не паниковать, ибо лечиться можно по стандартным схемам лечения гриппа и ОРВИ, используя интерферон и парацетамол.

из ТГ - канала Доктор Мясников

Об этом в своём ТГ-канале рассказал главврач московской больницы № 71, а по совместительству один из известнейших теледокторов страны Александр Мясников.

"Я уже много раз говорил,, что в 90% болезнь протекает как ОРЗ, а то и бессимптомно. Это вообще характерно для коронавирусов — вызывать именно ОРЗ", — напоминает Мясников.

При этом, по его словам, только у 10% больных развивается пневмония.

Телеврач особо подчеркнул, что

не надо кормить больного коронавирусом антибиотиками и противовирусными препаратами, поскольку они в этом случае абсолютно неэффективны;

разжижающими кровь средствами тоже увлекаться не стоит, дабы не подвергать себя риску кровоизлияния в мозг или внутреннего кровотечения.

Чем же и как лечиться?

Это всё для тех, кто болеет "легко":

"Для тяжелых больных в условиях больниц у нас есть все необходимое, но- это именно для тяжелых больных. Лёгкие случаи (повторюсь- их подавляющее большинство) лечат на дому самые лучшие доктора- покой, время и позитивный настрой. Не поддавайтесь панике и ваш иммунитет сделает своё дело"!

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