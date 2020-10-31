В Подмосковье со 2 ноября вводится обязательная самоизоляция для пенсионеров и людей, страдающих от хронических заболеваний.

Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

"Самая сложная ситуация на койках — это 65 плюс. Дело в том, что этот возраст болеет тяжелее и дольше. Поэтому у нас была рекомендательная мера по нахождению дома наших старших", — пояснил чиновник.