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Врачи назвали опасные последствия дефицита магния в организме

Дефицит магния может стать причиной развития серьёзных заболеваний. О том, к чему может привести нехватка этого вещества, рассказал американский врач Дэвид Назарян.

Врачи назвали опасные последствия дефицита магния в организме

Магний полезен для здоровья скелета, мышц, сердца и нервов, сообщает Insider.

Также данный элемент помогает организму контролировать энергию, уровень сахара в крови и показатели давления. Так, взрослому мужчине в день нужно употреблять 400-420 мг магния, а взрослой женщине — 310-320 мг.

Если в организме человека не хватает магния, то это может стать причиной развития остеопороза и заболевания пародонта. Кроме того, дефицит магния может привести к возникновению диабета второго типа, гипертонии, инсульта и ишемической болезни сердца.

О нехватке магния в организме свидетельствуют такие признаки, как утомляемость, снижение аппетита и проблемы со сном. 

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