В России продолжает расти число пациентов с онкологией. Особенно распространён рак кишечника и желудка. Одна из причин — нездоровые пищевые привычки людей.
"Когда люди едят мало овощей и фруктов, используют суррогатные продукты, много животных жиров, фастфуд — все это способствует формированию запоров. Пища, включая вредные вещества-канцерогены, дольше находится в кишечнике, и длительный контакт канцерогенов с клетками слизистой может вызывать мутации, что приводит к развитию рака", — рассказал в интервью "КП" доктор медицинских наук онколог Алексей Невольских.
Для того чтобы снизить риск заболевания онкологическими заболеваниями, нужно включить в свой рацион больше фруктов и овощей. Благодаря наличию грубых волокон, употребление этих продуктов способствует выведению из организму всего лишнего, нормализуя продвижение пищи по желудочно-кишечному тракту.
Стоит напомнить, что отказ от курения и алкоголя снижает риск развития онкологии на 30-40%.
Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.