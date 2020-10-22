Онколог перечислил продукты, из-за которых у россиян развивается рак

В России продолжает расти число пациентов с онкологией. Особенно распространён рак кишечника и желудка. Одна из причин — нездоровые пищевые привычки людей.

"Когда люди едят мало овощей и фруктов, используют суррогатные продукты, много животных жиров, фастфуд — все это способствует формированию запоров. Пища, включая вредные вещества-канцерогены, дольше находится в кишечнике, и длительный контакт канцерогенов с клетками слизистой может вызывать мутации, что приводит к развитию рака", — рассказал в интервью "КП" доктор медицинских наук онколог Алексей Невольских.

Для того чтобы снизить риск заболевания онкологическими заболеваниями, нужно включить в свой рацион больше фруктов и овощей. Благодаря наличию грубых волокон, употребление этих продуктов способствует выведению из организму всего лишнего, нормализуя продвижение пищи по желудочно-кишечному тракту.

Стоит напомнить, что отказ от курения и алкоголя снижает риск развития онкологии на 30-40%.