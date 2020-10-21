Кофе и зелёный чай снижают риск смерти при диабете - исследование

Японские учёные Университета Кюсю доказали, что ежедневное употребление зелёного чая и кофе снижает риск смерти у людей с диабетом второго типа, сообщает Planet Today.

Уже давно известно, что в этих напитках содержатся биологически активные соединения. Но ранее никто не проверял, какое действие зелёный чай и кофе оказывают на диабетиков. Японские специалисты решили изучить этот вопрос. Они провели исследование, в котором приняли участие почти 5 тыс. японцев, страдающих диабетом второго типа.

"За период наблюдений умерло 309 участников исследования. Основные причины смертей — болезни сердечно-сосудистой системы и рак. Среди людей, которые обильно употребляли зеленый чай и кофе, были самые низкие показатели смертности", — сообщил руководитель исследования Юджи Коморита.

Также он добавил, что для здоровья полезно употреблять не менее четырёх чашек зелёного чая в день или не менее двух чашек кофе. Это позволит снизить риск смерти для диабетиков на 63%.