Пульмонолог назвал симптом COVID-19, при котором нужно делать КТ

Если при коронавирусе в крови снижается содержание кислорода, необходимо сделать компьютерную томографию лёгких, утверждает профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова Сергей Бабак.

Этот параметр пациент может измерить дома с помощью пульсоксиметра.

Если показатель ниже 95%, высок риск того, что человек заразился коронавирусом, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на News.ru.

Компьютерная томография покажет объём поражения лёгких, после чего будет понятно, требуется ли ему лечение в больнице или нет, пояснил специалист.

Также он отметил, что сверхвысокое рентгеновское излучение КТ способно вызывать фиброз, поэтому данное обследование нужно делать только по назначению врача.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи перечислили признаки того, что человек уже переболел COVID-19.