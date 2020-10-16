Если при коронавирусе в крови снижается содержание кислорода, необходимо сделать компьютерную томографию лёгких, утверждает профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова Сергей Бабак.
Этот параметр пациент может измерить дома с помощью пульсоксиметра.
Если показатель ниже 95%, высок риск того, что человек заразился коронавирусом, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на News.ru.
Компьютерная томография покажет объём поражения лёгких, после чего будет понятно, требуется ли ему лечение в больнице или нет, пояснил специалист.
Также он отметил, что сверхвысокое рентгеновское излучение КТ способно вызывать фиброз, поэтому данное обследование нужно делать только по назначению врача.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи перечислили признаки того, что человек уже переболел COVID-19.
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.