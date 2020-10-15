Врачи утверждают, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.
Специалисты из Оксфордского университета выявили пять признаков, наличие которых указывает на то, что человек болен коронавирусом, сообщает ToDay News Ufa.
О заражении могут говорить изменения в обонянии, сильная усталость и небольшая одышка.
Некоторых людей, которые перенесли COVID-19 "на ногах", беспокоили боли в области живота, которые возникали на фоне проблем с нижними отделами лёгких.
Кроме того, заболевшие жаловались на диарею и лёгкий конъюнктивит.
Бессимптомное течение коронавируса — это "промежуточное состояние", последствия болезни могут проявиться намного позже, поэтому в случае возникновения подозрительных симптомов необходимо обратиться к врачам.
Ранее "Правда. Ру" писала, что вероятность "подцепить" COVID-19 зависит от группы крови человека.
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