Японские исследователи назвали самую опасную группу крови

Японские исследователи определили самую опасную группу крови, обладатели которой по их мнению тяжелее всего переносят травмы.

Специалисты провели исследование, которое показало, что первая группа крови является наиболее опасной для человека.

По данным экспертов, среди людей с первой группой крови риск смертельного исхода после получения тяжёлых травм выше почти в три раза.

С чем это связано?

По словам исследователей, высокий уровень смертности связан с тем, что в плазме крови первой группы находится пониженное количество фактора фон Виллебранда (гликопротеина плазмы крови), что приводит к плохой свёртываемости крови.

Следовательно, при травмах повышается риск кровопотери, и соответственно, выше риск летального исхода.

Ранее "Правда.Ру" писала о влиянии группы крови на характер человека.

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