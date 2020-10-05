Медитация поможет справиться с хронической болью

Часто хроническая боль сопровождает такие состояния, как депрессия, мигрень, синдром раздраженного кишечника и другие. Бывают случаи, когда боль не проходит даже при длительном лечении.

Учёные выявили связь между хронической болью и психическими расстройствами, сообщает издание "Профиль".

Специалисты провели исследование, в результате которого им удалось выяснить, что йога и медитация помогают пациентам лучше справляться с депрессивными расстройствами и хроническими болями.

Эти древние методики помогают восстановить психическое и физическое здоровье, которые способны оказывать эффективное действие сами по себе, а также в сочетании с другими видами лечения.

Учёные провели эксперимент, участники которого практиковали одну из этих техник в течение восьми недель. В результате 89%добровольцев сообщили, что это помогло им избавиться от боли, 11% затруднились ответить.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что медитация метта делает людей счастливее.