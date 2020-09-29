Медитация метта делает людей счастливее

Специалисты Национального института "Высшая школа экономики" назвали медитацию, которая поможет людям стать счастливее. Учёные сравнили две практики — метта и практику сострадания — по эффективности.

Оказалось, что первая практика намного эффективнее.

Специалисты провели исследование. Добровольцев разделили на две группы, участники которых занимались разным видом медитации.

Каждый участник перед стартом практической части исследования получил аудиоинструкцию продолжительностью в 15 минут. Также ученые набрали добровольцев в третью группу, участники которой разгадывали кроссворды.

До и после проведения исследования участники заполняли анкету, по которой оценивались эмоции, которые они испытывали.

В исследовании приняли участие 200 человек, не имеющие навыков медитации.

В результате выяснилось, что любой вид медитации помогал ощутить счастье, но более эффективной в этом плане оказалась практика метта.