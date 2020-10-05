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Диетологи перечислили продукты, которые нужно исключить из рациона

Стремление вести здоровый образ жизни иногда приводит к тому, что в повседневном рационе оказываются продукты, которые лучше не употреблять. Производители продвигают их как "здоровые", но врачи и диетологи настоятельно советуют ограничить их количество в рационе или полностью от них отказаться.

Диетологи перечислили продукты, которые нужно исключить из рациона

Так, хлебцы из воздушного риса многими считаются одним из основных продуктов "старой школы" диетического питания. Эксперты Eat This, Not That! утверждают, что у этих продуктов очень высокий гликемический индекс — 82 из 100. После их употребления у человека быстро наступает чувство насыщения, но оно длится недолго, и потом снова чувствуется голод. Это может стать причиной переедания, что опасно для людей, склонных к развитию диабета.

Диетолог из Нью-Йорка Леа Кауфман обращает внимание на то, что готовые соки менее полезны по сравнению с фруктами.

"Когда вы употребляете сок из продуктов, вы лишаете их клетчатки — одного из главных преимуществ употребления цельных фруктов и овощей. В итоге получается напиток, обладающий такой концентрированной сладостью, что в нем может быть столько же сахара, сколько и в газировке", — пояснила специалист.

Гастроэнтеролог Ребекка Гросс рекомендует отказаться от любых продуктов, продвигающихся как "нежирные".

"Я бы предпочла съесть меньшую порцию пищи, естественно богатой жирами или сахаром, чем употреблять искусственные заменители. В большинстве случаев натуральная еда вкуснее, приносит больше удовлетворения и не вызывает желудочно-кишечных расстройств, которые могут быть связаны с излишне переработанными продуктами", — считает специалист.

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