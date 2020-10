Диетологи перечислили продукты, которые нужно исключить из рациона

Стремление вести здоровый образ жизни иногда приводит к тому, что в повседневном рационе оказываются продукты, которые лучше не употреблять. Производители продвигают их как "здоровые", но врачи и диетологи настоятельно советуют ограничить их количество в рационе или полностью от них отказаться.

Так, хлебцы из воздушного риса многими считаются одним из основных продуктов "старой школы" диетического питания. Эксперты Eat This, Not That! утверждают, что у этих продуктов очень высокий гликемический индекс — 82 из 100. После их употребления у человека быстро наступает чувство насыщения, но оно длится недолго, и потом снова чувствуется голод. Это может стать причиной переедания, что опасно для людей, склонных к развитию диабета.

Диетолог из Нью-Йорка Леа Кауфман обращает внимание на то, что готовые соки менее полезны по сравнению с фруктами.

"Когда вы употребляете сок из продуктов, вы лишаете их клетчатки — одного из главных преимуществ употребления цельных фруктов и овощей. В итоге получается напиток, обладающий такой концентрированной сладостью, что в нем может быть столько же сахара, сколько и в газировке", — пояснила специалист.

Гастроэнтеролог Ребекка Гросс рекомендует отказаться от любых продуктов, продвигающихся как "нежирные".