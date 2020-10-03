Общее количество зараженных коронавирусом в России за последние сутки увеличилось до 1204502 человек.
Суточный прирост составил 9859 случаев заражения. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
"За последние сутки в России выявлено 9859 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 2680 случаев (27,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни", — сказано в сообщении штаба.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.