В России за прошедшие сутки заболели коронавирусом 9859 человек

Общее количество зараженных коронавирусом в России за последние сутки увеличилось до 1204502 человек.

Суточный прирост составил 9859 случаев заражения. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.