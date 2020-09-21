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Заболел второй участник испытания вакцины AstraZeneca

В Британии у второго добровольного испытателя коронавирусной вакцины AstraZeneca зарегистрировано "серьёзное неврологическое заболевание" — поперечный миелит.

Заболел второй участник испытания вакцины AstraZeneca

Напомним, аналогичный диагноз был ранее поставлен женщине — добровольцу, получившей второй укол препарата. 6 сентября испытания препарата были снова приостановлены.

  • На сегодняшний день они возобновились в Великобритании, Бразилии, Индии и Южной Африке. Только США пока не дали добро на продолжение испытаний.

AstraZeneca, которая ввела свою вакцину примерно 18 тысячам человек во всем мире, заявила, что

"два случая заболевания вряд ли были связаны с вакциной, на сегодня достаточных доказательств, чтобы сказать наверняка, что болезни были или не были связаны с вакциной."

Между тем, поперечный миелит является серьезным и редким заболеванием, и его повторные случаи среди участников испытаний вполне могут привести к тому, что вакцину от AstraZeneca вообще могут запретить к использованию.

"Вакцина AstraZeneca использует аденовирус обезьяны, который имеет общий ген с коронавирусом Covid-19. "Это непроверенный метод разработки вакцин, -говорит Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, который финансировал разработку российских вакцин. — Российская разработка Спутник V безопасна именно потому, что для неё используются аденовирусы человека- это широко изученный, хорошо зарекомендовавший себя подход".

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