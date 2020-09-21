В Британии у второго добровольного испытателя коронавирусной вакцины AstraZeneca зарегистрировано "серьёзное неврологическое заболевание" — поперечный миелит.
Напомним, аналогичный диагноз был ранее поставлен женщине — добровольцу, получившей второй укол препарата. 6 сентября испытания препарата были снова приостановлены.
AstraZeneca, которая ввела свою вакцину примерно 18 тысячам человек во всем мире, заявила, что
"два случая заболевания вряд ли были связаны с вакциной, на сегодня достаточных доказательств, чтобы сказать наверняка, что болезни были или не были связаны с вакциной."
Между тем, поперечный миелит является серьезным и редким заболеванием, и его повторные случаи среди участников испытаний вполне могут привести к тому, что вакцину от AstraZeneca вообще могут запретить к использованию.
"Вакцина AstraZeneca использует аденовирус обезьяны, который имеет общий ген с коронавирусом Covid-19. "Это непроверенный метод разработки вакцин, -говорит Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, который финансировал разработку российских вакцин. — Российская разработка Спутник V безопасна именно потому, что для неё используются аденовирусы человека- это широко изученный, хорошо зарекомендовавший себя подход".