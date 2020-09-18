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Стала известна причина приостановки испытаний вакцины AstraZeneca

У британской участницы испытаний коронавирусной вакцины AstraZeneca диагностировано серьезное неврологическое расстройство через несколько недель после получения второй дозы прививки.

Стала известна причина приостановки испытаний вакцины AstraZeneca

Об этом со ссылкой на внутренний отчёт компании — разработчика вакцины о безопасности AstraZeneca сообщила CNN.

"Ранее здоровая 37-летняя женщина была госпитализирована в этом месяце после получения двух инъекций новой вакцины фармацевтического гиганта. Установлено, что у нее развился поперечный миелит, редкое неврологическое заболевание, вызванное воспалением позвоночника", — пишет издание.

Хотя в отчете говорится, что у женщины, имя которой не называется, не было никаких побочных реакций после первой дозы, полученной в начале июня, она начала испытывать неврологические симптомы примерно через две недели после второго укола в августе.

"Во время пробежки 2 сентября волонтер споткнулась (не упала), — цитирует документ CNN. — На следующий день она пожаловалась на трудности при ходьбе, слабость в руках, нарушение двигательного контроля над руками, головную боль и снижение чувствительности в теле. Она была госпитализирована 5 сентября и вскоре после этого ей поставили диагноз "подтвержденный поперечный миелит".

В "описании случая", изложенном во внутреннем отчете, отмечается, что женщина никогда ранее не посещала невролога и не имела никаких неврологических расстройств.

Сейчас, по информации CNN, она "начала поправляться". Больше пока о каких-либо последствиях введения вакцины - испытания корой были приостановлены - у других участников испытания информации нет.

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