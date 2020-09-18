Стала известна причина приостановки испытаний вакцины AstraZeneca

У британской участницы испытаний коронавирусной вакцины AstraZeneca диагностировано серьезное неврологическое расстройство через несколько недель после получения второй дозы прививки.

Об этом со ссылкой на внутренний отчёт компании — разработчика вакцины о безопасности AstraZeneca сообщила CNN.

"Ранее здоровая 37-летняя женщина была госпитализирована в этом месяце после получения двух инъекций новой вакцины фармацевтического гиганта. Установлено, что у нее развился поперечный миелит, редкое неврологическое заболевание, вызванное воспалением позвоночника", — пишет издание.

Хотя в отчете говорится, что у женщины, имя которой не называется, не было никаких побочных реакций после первой дозы, полученной в начале июня, она начала испытывать неврологические симптомы примерно через две недели после второго укола в августе.

"Во время пробежки 2 сентября волонтер споткнулась (не упала), — цитирует документ CNN. — На следующий день она пожаловалась на трудности при ходьбе, слабость в руках, нарушение двигательного контроля над руками, головную боль и снижение чувствительности в теле. Она была госпитализирована 5 сентября и вскоре после этого ей поставили диагноз "подтвержденный поперечный миелит".

В "описании случая", изложенном во внутреннем отчете, отмечается, что женщина никогда ранее не посещала невролога и не имела никаких неврологических расстройств.

Сейчас, по информации CNN, она "начала поправляться". Больше пока о каких-либо последствиях введения вакцины - испытания корой были приостановлены - у других участников испытания информации нет.