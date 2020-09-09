Испытание коронавирусной вакцины AstraZeneca приостановлено

3-я фаза испытаний коронавирусной вакцины, разработанной Оксфордским университетом и AstraZeneca, была приостановлена из-за подозрения на "серьезную побочную реакцию" одного из добровольцев в Великобритании.

Компания AstraZeneca в пресс-релизе указала, что "стандартный процесс обзора вызвал паузу в вакцинации, чтобы позволить пересмотреть данные о безопасности".

Пока неясно, была ли приостановка испытаний введена разработчиками самостоятельно или по приказу регулятора. О том, что за "побочная реакция" приключилась и когда это произошло, тоже не сообщается.

BREAKING: AstraZeneca's #Covid19 vaccine trials have been paused as the company investigates a serious adverse event the occurred in the UK. Not clear if the unexplained illness is linked to the vaccine, or what it was. https://t.co/wGqvvXIBTD — Helen Branswell (@HelenBranswell) September 8, 2020

К слову, это не первый раз, когда вакцина AstraZeneca дала "осложнение": в материале, посвященном 1 и 2-ой фазам её испытаний, опубликованном в июле медицинским журналом The Lancet , отмечалось, что примерно у 60% участников развились побочные эффекты — лихорадка, головные боли, мышечные боли и реакции в месте инъекции, которые были описаны как "легкие или умеренные" и утихли "со временем".

В настоящее время испытание этого же препарата проходит в США. Там оксфордскую вакцину вводят 30 тысячам добровольцев. Будет ли испытание приостановлено и в Штатах, пока тоже не сообщается.

Напомним, что-то же издание The Lancet ранее публиковало исследование российской вакцины Спутник V, в котором препарат был признан эффективным и безопасным.