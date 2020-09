3-я фаза испытаний коронавирусной вакцины, разработанной Оксфордским университетом и AstraZeneca, была приостановлена из-за подозрения на "серьезную побочную реакцию" одного из добровольцев в Великобритании.

Компания AstraZeneca в пресс-релизе указала, что "стандартный процесс обзора вызвал паузу в вакцинации, чтобы позволить пересмотреть данные о безопасности".

Пока неясно, была ли приостановка испытаний введена разработчиками самостоятельно или по приказу регулятора. О том, что за "побочная реакция" приключилась и когда это произошло, тоже не сообщается.

BREAKING: AstraZeneca's #Covid19 vaccine trials have been paused as the company investigates a serious adverse event the occurred in the UK. Not clear if the unexplained illness is linked to the vaccine, or what it was. https://t.co/wGqvvXIBTD