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Журнал The Lancet опубликовал результаты исследований вакцины Sputnik V

Здоровье » Здравоохранение

Британский научный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты клинических исследований вакцины от COVID-19 Sputnik V, разработанной специалистами Института имени Н. Ф.  Гамалеи.

Журнал The Lancet опубликовал результаты исследований вакцины Sputnik V

"Научная публикация в The Lancet доказывает высокую безопасность и эффективность российской вакцины, а также приводит подробные данные о результатах клинических исследований", — говорится в совместном заявлении Института им. Н. Ф. Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Авторы статьи отмечают, что в процессе I и II фазы абсолютно у всех участников исследований сформировался устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ.

Также подчёркивается, что у привитых российской вакциной, уровень антител был в 1,4 — 1,5 раза выше, чем у тех, кто перенёс коронавирусную инфекцию.

В пресс-релизе РФПИ утверждается, что специалистам фармацевтической компании AstraZeneca (Великобритания) не удалось добиться таких результатов: у переболевших и вакцинированных был примерно одинаковый уровень антител.

Также стоит отметить, что у людей, вакцинированных Sputnik V, не было выявлено каких-либо серьёзных отклонений. У других вакцин от коронавируса данный показатель варьировался от 1% до 25%.

Ранее вирусолог Виктор Зуев заявил, что российской вакцине от COVID-19 можно доверять.

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