Ношение очков поможет снизить риск заражения COVID-19

Специалисты Второй клинической больницы Наньчанского университета (Китай) провели исследование и пришли к выводу, что люди, которые носят очки, реже заражаются COVID-19.

Оказывается, этот аксессуар способен создать дополнительную защиту для слизистой оболочки глаз и не дать вирусу в неё проникнуть.

Китайские учёные установили, что рецепторы ACE-2, которые в первую очередь захватывает COVID-19, расположены в глазах. Очки защищают глаза от вируса.

Подобное исследование было проведено в JAMA Ophthalmology. Они проанализировали медкарты 276 пациентов с COVID-19 и выяснили, что только у 10% из них была диагностирована близорукость или дальнозоркость, в силу чего они в течение всего дня носили очки.

Кроме того, учёные доказали, что COVID-19 может передаваться через слёзы после контакта с ACE-2. Это позволяет объяснить причину возникновения так называемых "глазных симптомов" у 12% пациентов с коронавирусной инфекцией. Иными словами, доказано, что ношение защитных очков даже важнее, чем маска.

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