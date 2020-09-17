Мигрень является второй по частоте головной болью в мире и первой, по поводу которой пациенты вынуждены обращаться к врачу. О том, какие продукты могут спровоцировать мигрень, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"В первую очередь, это сыр, шоколад, красное вино, продукты, богатые простыми углеводами.

Головную боль на самом деле могут вызвать огромное количество факторов, например, обезвоживание. Из-за недостатка жидкости в организме кровь сгущается, ей трудно достичь и омыть все клетки. Именно при кислороде происходит процесс сгорания, и окисляются различные вещества. Если кислорода мало, они плохо окисляются, тогда в организме начинают накапливаться токсины. Они могут вызывать головную боль.

Может быть слипание эритроцитов, что тоже провоцирует нарушение кровообращение, нарушение питания, дыхания и головную боль.

Головную боль могут вызвать кофеиносодержащие продукты — кофе, чай (особенно зелёный), сосиски, колбасы, фастфуд.

а также продукты, содержащие большее количество калия. Но их очень много съесть. Это арбуз, курага.

Что съесть, чтобы не болела голова?

Хорошо помогает сладкий чай. Но лучше этот сладкий чай ещё чем-нибудь компенсировать. Перед этим, например, съесть салат из зелёных овощей. Полезно употреблять больше щелочных продуктов — овощей — зелёных, листовых.