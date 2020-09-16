Гастроэнтеролог Нурия Данова рассказала, что при заболеваниях желудочно-кишечного тракта противопоказано носить джинсы с высокой посадкой. Они сильно давят на живот и могут спровоцировать или усилить болевой синдром.

"Гастрит — это область талии, а высокие джинсы давят на уровне пупка. Если человек ходит, это не сильно влияет на состояние, но как только мы присаживаемся, происходит давление на эту область, внутрибрюшное давление повышается, соответственно идет давление на желудок. Если в этот момент у человека обострение гастрита, то боли могут усиливаться. Если есть рефлюксная болезнь, высокие джинсы противопоказаны: у таких пациентов давление провоцирует сильнейшую изжогу", — объяснила Нурия Дианова.