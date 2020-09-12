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Диетолог объяснила, почему животный белок полезнее растительного

Белок животного происхождения дольше и сложнее усваивается организмом, в отличие от растительного. По мнению врача-диетолога клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Натальи Пугачевой.

По её словам, белок жизненно необходим человеку для поддержания мышечной массы.

Пугачева рекомендовала употреблять в пищу мясо, яйца, рыбу и молочные продукты.

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