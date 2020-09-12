Белок животного происхождения дольше и сложнее усваивается организмом, в отличие от растительного. По мнению врача-диетолога клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Натальи Пугачевой.
По её словам, белок жизненно необходим человеку для поддержания мышечной массы.
Пугачева рекомендовала употреблять в пищу мясо, яйца, рыбу и молочные продукты.
МВД ведет поиск Марии Певчих, которая была в числе людей, сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири.