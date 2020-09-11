Телемедицину внедрили в систему ОМС Ульяновской области. О том, какие услуги жители региона смогут получить онлайн, рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья, доктор наук, профессор, хирург Дмитрий Морозов.

"В режиме онлайн доступны услуги "врач — врач" и "врач — пациент", то есть консультации с коллегами и консультации пациентов. Пациент регистрируется в личном кабинете, у него есть возможность получить рецепт в электронном виде. Это было законодательно введено в 2019 году. Пока вот эти системы работают.

То, что касается вопросов дистанционного контроля, мониторинга здорового образа жизни, то сегодня у нас по закону перед тем, как получить такую дистанционную консультацию, пациент должен лично посетить врача. Это касается и детей. Первый раз мама должна прийти на очный приём вместе с ребёнком, а после этого она уже может воспользоваться онлайн-консультацией. На сегодняшний день законодательно это так.

Мы идём по пути модернизации, потому что эпидемия коронавируса показала, что есть возможность упростить процедуру получения медицинской помощи", — пояснил эксперт.