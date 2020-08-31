Макароны помогут женщинам избавиться от лишнего веса

Американские диетологи заявили, что макароны являются очень полезным продуктом. По словам специалистов, паста, приготовленная из пшеницы, создаёт в организме человека благоприятные условия для усвоения мясных продуктов, рыбы, овощей, фруктов и бобовых.

Это связано с тем, что в состав макаронных изделий входит большое количество микроэлементов, полезных для здоровья. Также диетологи отметили, что люди, в рацион которых входит паста, съедают намного меньше насыщенных жиров, вызывающих атеросклероз, и сокращают употребление сахара.

Женщинам в возрасте от 19 до 50 лет сухие макаронные изделия помогают избавиться от ожирения. Макароны вызывают чувство насыщения, поэтому у человека снижается аппетит. В результате он теряет лишний вес.

Но данный эффект не наблюдается у мужчин и детей.

Ранее врач неаполитанского ресторана "Тальятелли" Джакомо Биари рассказал, как разобраться в макаронном изобилии на полках магазинов.

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