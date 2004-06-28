Ешь макароны и худей - средиземноморская диета итальянцев

Как разобраться в макаронном изобилии на полках магазинов, советует врач неаполитанского ресторана "Тальятелли" Джакомо Биари.

Все дело в макаронах

— Известно, что итальянцы любят макароны, но при этом не теряют завидной стройности. Быть может, вы владеете каким-то секретом?

— Итальянцы, как, впрочем, и все жители Средиземноморских стран, не только редко сталкиваются с проблемой ожирения, но гораздо меньше страдают:

сердечно-сосудистыми заболеваниями,

диабетом,

злокачественными опухолями.

— Неужели в этом заслуга макаронных изделий?

— Современные врачи-диетологи доказали, что качество здоровья определяет средиземноморская диета, важной составляющей которой являются и макароны. Она — средство профилактическое.

В конце прошлого столетия континентальная Европа, поддавшись стремительному бегу времени, перешла на фасфуд, в которой преобладали красное мясо, картофель и сдобная выпечка. У итальянцев, греков, испанцев и французов не прижились бутерброды, гамбургеры, хот-доги, "упакованные" в мягкие булки.

Спор о том, могут ли продукты быстрого приготовления стать заменой "полноценным" блюдам, сегодня уже не актуален. Сами американцы перешли на путь постепенного отказа от чизбургеров. Не случайно на Востоке, особенно в Японии, во всех странах континентальной Европы, США и России становятся так популярны "средиземноморские" рестораны.

— Расскажете нашим читателям о принципах средиземноморского питания?

1. Если говорить о продуктах, то это:

овощи,

фрукты,

рыба,

морепродукты,

птица,

гарниры, в основном макаронные изделия и рис.

Сдобы и красное мясо включаются в рацион редко.

2. Действует еще принцип совместимости.

Настоящие итальянцы воспринимают спагетти или пасту как отдельное блюдо. Несколько лет я курировал итальянские рестораны в Петербурге, и меня неизменно поражало, что их посетители к макаронам "под соусом" заказывали пару жирных котлет, сосиски или кусок мяса.

Мы едим пасту с соусами, в которых множество трав, помидоры, чеснок и лук. Как врач могу сказать, что в этих ингредиентах много антиоксидантов, которые замедляют процесс старения клеток.

Макароны

3. Есть еще один секрет — оливковое масло. Для того чтобы макароны стали диетическим блюдом, их нельзя смешивать с жирами животного происхождения.

Кстати, небольшая порция макарон, в которую добавлено чистое оливковое масло первого отжима, снимает язвенные боли. Оказывает приблизительно такое же действие, как алмагель.

Толстеют ли от макарон?

— Когда Софи Лорен, имеющая в своем уважаемом возрасте девичью талию, без устали восхваляет спагетти, невольно возникает подозрение — не рекламный ли это трюк? По собственному печальному опыту знаю, что от макарон полнеют.

— Что касается итальянской актрисы, то она, как истинная дочь своей страны, действительно ест макароны каждый день, но только с

овощами

и оливковым маслом,

и следит за количеством поглощенных калорий. Поправиться на "макаронной" диете, конечно, несложно.

Для этого даже не нужно смешивать их с жирами и мясом, достаточно потреблять "сдобные" макароны невысокого качества. Они к здоровому питанию не имеют никакого отношения.

— Первый раз слышу о сдобных макаронах. Для нас макароны и есть макароны.

— В настоящих макаронах только два ингредиента — вода и мука. Конечно, желательно, чтобы вода была чистой. Хорошо, что стали выпускать макароны на минеральной водной основе.

Но главное в макаронах — мука. "Полезные", "правильные" макароны изготавливаются только из пшеницы твердых сортов. Это продукт диетический, легкий и низкокалорийный. Макароны из мягкой пшеницы — ближайшие родственники сдобной выпечки и, конечно, вредят не только фигуре, но и здоровью.

В нашей стране производятся только макароны из твердых сортов пшеницы. Итальянцы их культивировали многие столетия. Года три назад я столкнулся с такой точкой зрения, высказанной моими российскими друзьями: якобы полезны только тонкие спагетти и вермишель.

Спешу развеять этот миф: из твердых сортов производят все виды макарон: толстые и тонкие, длинные и короткие, прямые и винтообразные, с краями острыми и фигурными.

— В чем особенность макарон из твердых сортов?

— В макаронных изделиях из пшеницы мягких сортов крахмал содержится в аморфных, "вязких" структурах. Они отличаются повышенной калорийностью, лидирующей даже в сравнении с белым хлебом.

Калорийные макароны

Порция таких макарон равносильна двум калорийным булкам, съеденным за один присест. Крахмал в макаронных изделиях из твердых сортов имеет кристаллическую форму. Они сохраняют все сильные стороны злаков:

низкокалорийны — в 100 г содержится около 300 Ккал. При варке вес макарон увеличивается в три раза, так что это добрая трехсотграммовая порция;

богаты растительными белками и витаминами группы В;

содержат витамин F, который называют "витамином молодости";

насыщены клетчаткой, которая является прекрасным сорбентом и выводит из организма шлаки, токсины и соли тяжелых металлов.

Быть может, макароны твердых сортов и не стоит называть средством для снижения веса, но то, что они отлично поддерживают форму и не добавят к вашему весу ни грамма — это точно. Макароны твердых сортов не запрещены даже тем, кто страдает избыточным весом.

Макароны из твердых сортов пшеницы

— Можно ли определить качество макарон по внешнему виду?

— В сыром виде макароны из твердых сортов пшеницы кажутся полированными — настолько гладка их поверхность.

В макаронных изделиях из пшеницы мягких сортов крахмал содержится в аморфных, "вязких" структурах. Они отличаются повышенной калорийностью, лидирующей даже в сравнении с белым хлебом

Их отличает ровный золотистый, полупрозрачный цвет. В пачке отсутствует осадок в виде мучнистой пыли. При приготовлении такие изделия не развариваются и не меняют цвет.

— Но если макароны из твердых сортов пшеницы так полезны, то почему они до сих пор не вытеснили все остальные?

— К сожалению, "твердая" пшеница — дама капризная. Ей необходимо изобилие теплого солнца. К тому же твердая пшеница относится к низкоурожайным сортам. Третья причина — более сложная система обработки.

Лечебные сорта макарон

— Сейчас на полках магазинов можно найти прозрачные и цветные макароны. Приходилось слышать, что в европейских странах есть и лечебные сорта.

— Лечебные макароны изготавливаются из отрубей с витаминами. Есть макароны, в которые добавляют целебное пальмовое масло.

Появляются биомакароны — те, которые состоят из зерна, выращенного в биологически чистых, почти "стерильных" условиях. В темные макароны добавляется гречневая мука. Основа прозрачных сортов — рисовая мука. В последние годы появились макароны, окрашенные в самые различные цвета.

Их разноцветие достигается "овощными" добавками:

зелеными макароны делает измельченный шпинат или укроп;

в оранжевые добавлен морковный сок;

томаты окрашивают изделия в розовые тона.

Добавки влияют не только на внешний вид, но и на вкус. Необычны по вкусу комбинированные разноцветные макароны — каждый цвет имеет привкус добавленного ингредиента.

— Соусы — главный секрет итальянских блюд из макарон, не так ли?

— Консистенция и состав соусов зависит от формы макарон. "Витиеватые" бантики, гнезда, полоски легко "подцепляют" кусочки рыбы или креветок.

Если вас не мучает проблема лишнего веса, подойдут печень и мясо, нарезанные небольшими кубиками. Полые макароны с дыркой внутри необходимо сдабривать жидкими соусами: грибными, рыбными — они проникают во внутренние полости и пропитывают их.

соусы для пасты

Длинные "утонченные" спагетти заправляются соусами из оливкового масла, специй и трав. Макарончики "малого формата" заливаются яркими овощными соусами, основа которых — помидоры и морковь. В лапшу по традиции добавляют сыр и орехи. Итальянцы любят экспериментировать с соусами. Этого желаю и вам!

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