Учёные назвали ранний симптом болезни Альцгеймера

Международная группа нейрофизиологов определила ранний признак болезни Альцгеймера — это плохая способность ориентироваться в пространстве, которая появляется в здоровом состоянии.

По словам учёных, люди способны ориентироваться в пространстве без внешних сигналов — так, человек может, не включая свет, ходить по своей квартире. Людям, у которых есть склонность к болезни Альцгеймера, это сложно сделать.

Работа механизма, позволяющего правильно ощущать положение своего тела в пространстве, связано с активностью ячеек сетки в энторинальной коре (участок головного мозга, расположенный в височной доле). При болезни Альцгеймера эта зона поражена.

"Навигация без внешних сигналов полностью зависит от характера активности ячеек сетки. У здоровых, но предрасположенных к развитию болезни Альцгеймера людей был обнаружен дефицит этой активности", — пояснили специалисты.

Авторы исследования считают, что в перспективе проблемы ориентации в пространстве без внешних сигналов будет учитываться как маркер этого заболевания на ранней стадии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что физическая активность поможет отсрочить болезнь Альцгеймера.