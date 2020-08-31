Невролог Труханов назвал плюсы чипирования человека

Врач-невролог Пётр Труханов рассказал, что внедрение микрочипов в мозг человека повлечёт за собой огромные убытки.

Это связано с тем, что после внедрения имплантов могут начаться серьёзные осложнения.

Если микрочипы применять только в лечебных целях, то это не опасно, считает специалист.

Многие люди склонны поддаваться панике, поэтому легко посеять панические настроения в обществе.

Труханов считает, что микрочипы являются очень полезной разработкой, которая позволит врачам получить больше возможностей в диагностике и лечении пациентов с различными заболеваниями.

Ранее "Правда.Ру" рассказала, как Илон Маск заявил о том, что вживление чипа позволит людям слышать звуки за пределами стандартных частот. Цель проекта, отметил Маск, заключается в том, чтобы наладить связь между ПК и мозгом человека с помощью вживлённого чипа.