Что нельзя делать в день вакцинации от COVID-19?

В день вакцинации от коронавируса категорически недопустимо пить алкоголь.

Об этом сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его словам, любая вакцина несочетаема с алкогольными напитками, ведь токсическое воздействие ослабляет иммунитет, а значит, и действие вакцины.

Как сообщает РИА "Новости", вакцина будет доступна для граждан с 1 января 2021 года, однако медики и педагоги пройдут вакцинацию раньше.