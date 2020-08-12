В день вакцинации от коронавируса категорически недопустимо пить алкоголь.
Об этом сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его словам, любая вакцина несочетаема с алкогольными напитками, ведь токсическое воздействие ослабляет иммунитет, а значит, и действие вакцины.
Как сообщает РИА "Новости", вакцина будет доступна для граждан с 1 января 2021 года, однако медики и педагоги пройдут вакцинацию раньше.
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