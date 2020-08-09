Психолог объяснил, зачем детям нужны планшеты

Маленький ребенок сможет формировать мелкую моторику пальцев рук при помощи планшета. Об этом и других преимуществах устройства для детей рассказал клинический психолог Артур Гараганов.

Он рекомендует строго ограничивать пользование устройства временными рамками, а также контролировать, как ребенок обращается с ним.

Гараганов посоветовал не "отрывать ребенка от реальности" путём исключения из его жизни планшетов, поскольку это плохо повлияет на социализацию и психику.

Эксперт упомянул и об играх, которые при правильных ограничениях могут положительно сказаться на психологическом развитии детей.