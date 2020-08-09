Маленький ребенок сможет формировать мелкую моторику пальцев рук при помощи планшета. Об этом и других преимуществах устройства для детей рассказал клинический психолог Артур Гараганов.
Он рекомендует строго ограничивать пользование устройства временными рамками, а также контролировать, как ребенок обращается с ним.
Гараганов посоветовал не "отрывать ребенка от реальности" путём исключения из его жизни планшетов, поскольку это плохо повлияет на социализацию и психику.
Эксперт упомянул и об играх, которые при правильных ограничениях могут положительно сказаться на психологическом развитии детей.
"С одной стороны, это уводит от социальных контактов и притупляет эмоциональный интеллект, с другой, делает человека увлекающимся узкоспециализированной деятельностью", — пояснил специалист.
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