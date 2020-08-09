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Названа диета, помогающая снизить тревожность

Здоровье » Здоровье и профилактика

К снижению тревожности приводит правильное и сбалансированное питание.

Такое мнение высказал руководитель Международного общества исследований в области пищевой психиатрии Феличе Джака.

По его словам, негативно на внутреннее психологическое состояние влияют продукты с высоким содержанием сахара и жиров. Также на настроении отражается переедание.

По словам Джака, наиболее оптимальной диетой для поддержания хорошего настроения является средиземноморская.

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