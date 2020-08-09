К снижению тревожности приводит правильное и сбалансированное питание.
Такое мнение высказал руководитель Международного общества исследований в области пищевой психиатрии Феличе Джака.
По его словам, негативно на внутреннее психологическое состояние влияют продукты с высоким содержанием сахара и жиров. Также на настроении отражается переедание.
По словам Джака, наиболее оптимальной диетой для поддержания хорошего настроения является средиземноморская.
Белорусский лидер Александр Лукашенко привлёк к президентским выборам в стране слишком большое внимание.