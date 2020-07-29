Стало известно о состоянии госпитализированного главы Чукотки

Тест на выявление коронавирусной инфекции показал у госпитализированного с пневмонией Романа Копина — главы Чукотки — отрицательный результат, о чём он сразу же сообщил на своей страничке в социальной сети.

"Большое спасибо всем за поддержку и пожелания", — написал глава в своем Instagram.

Ранее Копин сообщал на своей страничке о том, что после контакта с заражённым COVID-19 у него несколько дней держалась высокая температура. Врачи диагностировали пневмонию.