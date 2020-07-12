Эксперт назвал способы заражения COVID-19 в самолете

Эксперт по путешествиям Саймон Колдер рассказал, чем опасны перелеты во время коронавирусной пандемии. Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на Express.

По его словам, в самолете риск заражения COVID-19 возрастает в разы, поскольку там при всем желании невозможно держаться на расстоянии от других людей. Также на борту лайнера нельзя все время носить маску — в том случае, если авиакомпания предлагает питание во время полета.