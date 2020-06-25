Эксперт: "У нас все есть для развития сельского туризма"

Во многих российских регионах планируют развивать сельским туризм. О том, чем он может быть интересен туристам, рассказал первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"Сейчас наблюдается восходящий тренд в развитии сельского туризма. Чем он хорош?

Во-первых, уже есть готовая сельскохозяйственная база — и поля, и фермы, и прочее.

— и поля, и фермы, и прочее. Во-вторых, это дополнительный заработок и социализация тех, кто работает в селе, в поле, в деревне .

. В-третьих, это совершенно новая ниша для туристов, для путешественников.

Во многих странах растет интерес к сельскому туризму, потому что всем хочется из мегаполисов уехать на природу.

На этом фоне также становится популярен гастрономический туризм, например, связанный с виноделием, сыроделием, пчеловодством и выращиванием чая.

Каждый сектор очень широк по своим видам деятельности, и каждый из них может быть интересен и школьникам, и молодежи, и пенсионерам.

Нужна помощь государства

Дело государства — оказать поддержку начиная от субсидирования и заканчивая инфраструктурой. Нужны дороги, санузлы, коммуникации. Вот это забота государства.

Также нужна система поддержки фермерских хозяйств, гостевых домов. Если государство немножко поможет, результаты развития сельского туризма можно будет увидеть довольно быстро", — заключил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Иркутской области появится сельский туризм повышенной комфортности.