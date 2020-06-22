В Бурятии будут развивать сельский туризм повышенной комфортности

В районах Усть-Ордынского Бурятского округа планируют развивать сельским туризм повышенного уровня комфортности. Рядом с селом Усть-Алтан Осетинского района ведутся работы по строительству санаторно-туристического комплекса.

"Занимаюсь фермерством, вижу интерес горожан к сельскому туризму. Но такой туризм должен быть комфортен для городского жителя. В комплексе, который мы строим, хорошие условия, в номерах горячая вода, душевые кабины. Работы почти завершены, осталось провести благоустройство территории. Санаторно-туристический комплекс заработает следующим летом и будет функционировать круглогодично", — сообщил руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Лев Асалханов.

В Боханском районе к главе региона обратились предприниматели. Они заявили, что туристический проект уже готов. У гостей лечебного комплекса будет возможность не только восстановить свое здоровье, но и посетить исторические места. Кроме того, здесь будут развивать аграрный туризм, что позволит туристам познакомиться с особенностями сельской жизни.

20 июня эти районы посетил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Он заявил, что представленные проекты интересны и могут быть успешно реализованы.

Ранее эксперт рассказал о перспективах развития агротуризма в России.