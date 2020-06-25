Телеведущий и доктор Евгений Комаровский рассказал о простом способе пережить жару.

Для охлаждения при сильной жаре поможет обычный мокрый шарф.

"Когда реальная жара, когда некуда деваться, чуть ли не самым эффективным способом избежать перегрева, избежать теплового удара является использование шарфиков на шее. Смачиваете шарфик водой и после этого влажный шарфик надеваете на шею. В принципе, любой шарф можно замочить и смотать как платочек", — сказал Комаровский.