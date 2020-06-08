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Здоровье

Из-за коронавируса программы вакцинации во многих странах сбиты или отменены. И это может стать причиной миллионов детских смертей от предотвратимых болезней.

Такое мнение высказали во Всемирной организации здравоохранения. Насколько ситуация критичная в России, "Правда.Ру" спросила у председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья, доктора наук Дмитрия Морозова.

"В нашей стране на прошлой неделе прозвучала рекомендация Минздрава, Роспотребнадзора о приостановлении вакцинации детишек. Но месяц или два, в принципе, для вакцинации теми вакцинами, которые входят в календарь серьезного значения не имеет. Мы могли с вами поехать на эти два месяца в отпуск и посчитать, что мы привьемся, когда вернемся. Так и здесь. Никакой смертности, тем более миллионов — так категорически говорить нельзя", — подчеркнул политик.

Он отметил, что такое решение принято для безопасности и малышей, и их родителей. Ведь поход в прививочный кабинет может привести к заражению коронавирусом

"Нам нужно подождать чуть-чуть и все будут вакцинированы. Никто не погибнет. Не то, что миллионы, я надеюсь, никто. Анна Юрьевна Попова выступала и сказала, что нам нужно грамотно и вовремя провести вакцинацию против гриппа осенью. Чтобы не было наслоения и взаимного отягощения COVID и гриппа, если будет вдруг осеннее появление коронавируса", — напомнил Морозов.

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