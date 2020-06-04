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ВОЗ: коронавирус лишил детей плановой вакцинации - это беда

ВОЗ: коронавирус лишил детей плановой вакцинации - это беда

Здоровье

Миллионы детей во всем мире могут умереть от предотвратимой болезни из-за серьезных сбоев в программах вакцинации, вызванных коронавирусом, предупреждают эксперты-медики.

Напомним, что ранее ВОЗ рекомендовала приостановить плановую вакцинацию, чтобы "помочь замедлить распространение коронавируса". Указание Всемирной организации было выполнено по меньшей мере в 68 странах, причем некоторые из них полностью прекратили кампании вакцинации.

Но сейчас у медиков появилась озабоченность по поводу чересчур затянувшегося отказа от прививок.

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), институт вакцин Сабина и Гави, Альянс по вакцинам также обеспокоены тем, что тысячи детей

"ежедневно подвергаются риску умереть от болезней, которые побеждены благодаря своевременным прививкам против них".

Почему прекращалась плановая вакцинация

Существует целый ряд причин, по которым службы вакцинации во всем мире приостановили работу, в том числе:

  • страх родителей поймать COVID-19, если они выйдут из дома;
  • медицинские работники отвлекаются на борьбу с пандемией;
  • проблемы с поставками вакцин в поликлиники.

Результат налицо

"Корь растет, дифтерия, холера, — говорит исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор. — Значит, это будет настоящая проблема. Мы победили многие из этих предотвратимых болезней для детей. Теперь есть серьезные опасения, что эти достижения могут быть стерты. Уже возвращается полиомиелит, который может вызвать паралич или даже смерть — с февраля было зарегистрировано четыре новых случая заболевания".

По меньшей мере 80 млн детей в возрасте до одного года находятся в группе риска.

"По расчетам Школы общественного здравоохранения Джонса Хопкинса, получается, что нарушение этих видов важнейших медицинских услуг для женщин и детей (плановой вакцинации — Прим. ред.) может привести к тому, что порядка шести тысяч детей будут умирать в мире ежедневно.

Но эта потенциально разрушительная ситуация все еще может быть предотвращена, "если правительства будут действовать сейчас" — говорит глава департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинам Кейт О'Брайен.

Для восстановления работы в "докоронавирусном режиме" ВОЗ предложила странам и донорским организациям выделить дополнительно $ 7,4 млрд на поставки жизненно важных вакцин.

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