Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в большинстве регионов России в июне температура будет около или немного выше нормы. В целом месяц будет неоднородным — периодически будет теплая погода.
Известно, что перепады погоды могут отражаться на самочувствии метеозависимых людей.
Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, что при спазмах головы необходимо принимать спазмолитики, при болях в суставах — назначенное специалистом лечение. Также будет полезно остаться дома, чтобы лишний раз не ухудшать свое самочувствие.
По словам врача, метеозависимость может быть у любого человека.
"Предполагается, что метеочувствительность может зависеть от психоэмоционального типа пациента, его конституциональных особенностей и, конечно, основных заболеваний, таких как сахарный диабет, гипертония, заболевания суставов, вегетососудистая дистония, наследственность", — пояснила врач.
Специалист также добавила, что боли при метеочувствительности почти такие же, как и при хронических заболеваниях. Их точную причину может выяснить только врач.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 60% населения так или иначе реагируют на погоду.
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