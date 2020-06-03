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Терапевт рассказала, как бороться с метеозависимостью

Здоровье

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в большинстве регионов России в июне температура будет около или немного выше нормы. В целом месяц будет неоднородным — периодически будет теплая погода.

Известно, что перепады погоды могут отражаться на самочувствии метеозависимых людей.

Как справиться с метеозависимостью?

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, что при спазмах головы необходимо принимать спазмолитики, при болях в суставах — назначенное специалистом лечение. Также будет полезно остаться дома, чтобы лишний раз не ухудшать свое самочувствие.

По словам врача, метеозависимость может быть у любого человека.

"Предполагается, что метеочувствительность может зависеть от психоэмоционального типа пациента, его конституциональных особенностей и, конечно, основных заболеваний, таких как сахарный диабет, гипертония, заболевания суставов, вегетососудистая дистония, наследственность", — пояснила врач.

Специалист также добавила, что боли при метеочувствительности почти такие же, как и при хронических заболеваниях. Их точную причину может выяснить только врач.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 60% населения так или иначе реагируют на погоду.

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