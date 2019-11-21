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Автор Павел Морозов

Метеозависимость: 60% населения так или иначе реагируют на погоду

Здоровье

Несмотря на утверждение медиков о том, что здоровые люди не реагируют на изменения погоды, зависимость от метеоусловий наблюдается абсолютно у всех.

Просто у людей без хронических заболеваний не так чувствителен организм к переменам облачности и перепадам давления. А вот у пожилых граждан с "набором" возрастных заболеваний наблюдается даже нечто вроде дара предвидения и предсказания погоды не хуже синоптиков.

Невидимые физические волны и электромагнитные поля

С научной точки зрения человека окружают невидимые физические волны и электромагнитные поля. Их изменения влияют на работу многих внутренних органов человека, и в оконечном счете на его здоровье и психосоматическое состояние.

По большому счету некоторая метеозависимость абсолютно нормальна, погода влияет на всех. Но если наблюдается, к примеру регулярное головокружение перед дождем, боли в спине и суставах, сердечная аритмия, необходимо обратиться к врачу и, прежде всего, сделать ЭКГ.

Обратить внимание на осанку и мышечный тонус

Далее следуют исследования работы всего организма, чтобы выявить патологии. Первое, надо обратить внимание на осанку, на состояние позвоночника и мышечный тонус. Любое искривление и дисфункция может отразиться на работе внутренних органов, и наоборот.

Кардиотренировки

Чтобы избавиться от метеозависимости, необходимо не просто следить за своим здоровьем и вовремя обращаться к врачам, но и что укреплять сосуды и сердце с помощью кардиотренировок. Как говорится, лечебно-оздоровительной физкультуры еще никто не отменял.

Физическая активность и здоровое питание

В список можно добавить здоровое питание, прогулки на свежем воздухе, положительные эмоции и стабильное психоэмоциональное состояние. Это в идеале. В реальности же в условиях города, плохой экологии и постоянных стрессов люди становятся поневоле метеозависимыми. На этот счет даже есть статистика, которая гласит, что почти 60 % населения так или иначе реагируют на погоду. Причем с изменениями метеоусловий самочувствие ухудшается.

Установлено, что у людей с хроническими заболеваниями чувствительность к погоде максимально высока. В частности, изменение атмосферного давления приводит к увеличению вязкости крови, к слабости, болям в животе, а также к депрессиям и меланхолии.

В пасмурные дни, при резком перепаде температур, во время выпадения осадков в больницы граждане обращаются на порядок чаще. Особенно страдают пожилые люди, количество выездов "скорой помощи" возрастает в разы.

Магнитные бури и вспышки на солнце

Помимо влияния земной атмосферы, человек испытывает зависимость и от космической погоды, в частности от магнитных бурь, вспышек на солнце и радиоактивного фона.

Установлено, что почти половина граждан подвержена влиянию магнитных бурь. Особенно это женщины и дети. Мужчины оказались более устойчивы к изменениям в космосе.

Способы лечения метеозависимости

Многие ученые считают, что метеозависимость как недуг поддается лечению. Другое дело, бывает сложно доказать, что именно погода стала причиной проявления какого-то иного серьёзного заболевания.

Только тщательные исследования могут подтвердить или опровергнуть тот или иной диагноз. В противном случае диагноз будет поставлен неверно, и возможна врачебная ошибка. К примеру, головные боли могут возникнуть как от перемены погоды, так и от возможной опухоли мозга.

Фото: news.medsbla.com  

Темы метеозависимость кардиотренировки укреплять здоровье космическая погода зависимость от метеоусловий
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