Доктор медицинских наук: никакой второй волны COVID-19 в Китае нет

В Китае нет никакой второй волны коронавируса. Сейчас люди находятся в карантине, но вспышки заболевания нет.

Такое мнение высказал доктор медицинских наук, председатель московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.

"Никакой второй волны нет. Вспышка только в одном городе Ухань, как известно. Больше в Китае никаких вспышек не было. Люди каким-то образом координируются. В принципе провинция там большая. Поэтому если там пойдет речь о каких-то карантинных мероприятиях, опыт борьбы уже налажен", — считает эксперт.

Он также не согласен с тем, что Россию обязательно ждет вторая волна коронавируса, которую ряд специалистов прогнозирует на осень-зиму.

"Может быть, а может и не быть. Может быть, в этом году, может, на следующий год. Это гадание на кофейной гуще. Нам с этим вирусом жить многие десятилетия. Поэтому можно спокойно не переживать: он ослабнет и будет, как все остальные коронавирусы, просто существовать с нами в природе", — заявил Воробьев.

Он подчеркнул, что, во-первых, люди выработают иммунитет к коронавирусу, а во-вторых, сама инфекция ослабнет.

Ранее "Правда.Ру" писала, что более 108 миллионов жителей китайской провинции Цзилинь помещены в карантин. По данным информагентств, в регионе выявлено несколько десятков новых случаев коронавируса. Сейчас в провинции остановлено автобусное и железнодорожное сообщение, закрыты школы, объявлен карантин.