Более 108 млн жителей северо-восточной китайской провинции Цзилинь оказались на карантине из-за вспышки коронавирусной инфекции.
Об этом сегодня сообщило агентство Bloomberg.
По данным ИА, в провинции зарегистрировано 34 новых случая заражения. Но Китай, наученный горьким опытом, решил действовать превентивно:
"Жители удивлены и находятся в замешательстве - они были уверены, что эпидемия в стране закончена", - отмечает Bloomberg.
Жители попавшей под удар коронавируса провинции считают, что правительство должно провести общегородское тестирование для всех, как это сделано в Ухане.
Однако Ван Пэйй, заместитель руководителя Школы общественного здравоохранения Пекинского университета, отметил, что не нужно проверять всех, поскольку эпидемия в Гирине пока под контролем:
"Все новые случаи находятся в контактных цепочках предыдущих случаев, поэтому просто внимательно следите за ключевым персоналом и расширяйте сферу тестирования мест с инфекционными рисками, таких как больницы и общественный транспорт", - сказал он изданию Global Times в понедельник.
Ян Лиминь, заместитель генерального секретаря города Цзилинь рассказал, что тестирование населения активизировано: уже взято более 40 тысяч проб.
То, что сейчас происходит Цзилине, пишет издание,
"признак того, насколько хрупким будет процесс снятия карантинных ограничений не только в Китае, но и в других странах мира": даже малейший намек на возрождение инфекции может вернуть строгую изоляцию".
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