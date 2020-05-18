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COVID возвращается в Китай: более 108 млн человек помещены на карантин

Мир

Более 108 млн жителей северо-восточной китайской провинции Цзилинь оказались на карантине из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Об этом сегодня сообщило агентство Bloomberg.

По данным ИА, в провинции зарегистрировано 34 новых случая заражения. Но Китай, наученный горьким опытом, решил действовать превентивно:

  • прекращено автобусное и ЖД сообщение,
  • закрыты школы,
  • объявлен карантин.

"Жители удивлены и находятся в замешательстве - они были уверены, что эпидемия в стране закончена", - отмечает Bloomberg.

Ситуация в Цзилине

Жители попавшей под удар коронавируса провинции считают, что правительство должно провести общегородское тестирование для всех, как это сделано в Ухане.

Однако Ван Пэйй, заместитель руководителя Школы общественного здравоохранения Пекинского университета, отметил, что не нужно проверять всех, поскольку эпидемия в Гирине пока под контролем:

"Все новые случаи находятся в контактных цепочках предыдущих случаев, поэтому просто внимательно следите за ключевым персоналом и расширяйте сферу тестирования мест с инфекционными рисками, таких как больницы и общественный транспорт", - сказал он изданию Global Times в понедельник.

Ян Лиминь, заместитель генерального секретаря города Цзилинь рассказал, что тестирование населения активизировано: уже взято более 40 тысяч проб. 

Это прецедент и намек одновременно

То, что сейчас происходит Цзилине, пишет издание,

"признак того, насколько хрупким будет процесс снятия карантинных ограничений не только в Китае, но и в других странах мира": даже малейший намек на возрождение инфекции может вернуть строгую изоляцию".

По состоянию на утро вторника, 19 мая, в провинции Цзилинь было зарегистрировано 34 случая заражения. Из них

  • в Гирине - 3,
  • 19 в районе Шулань,
  • 12 в районе Фэнман.

 

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Темы китай карантин коронавирус провинция цзилинь
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