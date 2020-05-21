В Красноярском крае за сутки выявили 376 случаев заражения COVID-19

В Красноярском крае продолжает расти число людей, заразившихся коронавирусом. Власти региона считают, что это связано со вспышкой заболеваемости в вахтовом поселке "Полюса" на севере края.

"На сегодня наш регион на четвертом месте по темпам заболеваемости среди регионов страны. Обгоняют Красноярский край только Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Основная часть новых заболевших — это вахтовики из Северо-Енисейского района. Всего случаи заболевания зарегистрированы в 44 районах края. За последние сутки в Красноярском крае скончался еще один пациент с коронавирусом", — сообщили в оперативном штабе.

На сегодняшний день жертвами коронавируса в Красноярском крае стали 22 человека. 15 человек находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

В общей сложности с начале пандемии в регионе выявили 2821 случай заражения коронавирусной инфекцией, 634 человека выздоровели, 1039 - находятся под наблюдением медиков. Стоит отметить, что в рейтинге российских регионов по числу зараженных Красноярский край на сегодняшний день находится на 11-м месте.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что еще 8849 россиян заболели коронавирусом.