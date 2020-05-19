Еще 2583 жителя Москвы получили отрицательные тесты на коронавирус. Ранее у них у всех был диагностирован COVID-19.
Об этом сообщает оперативный штаб.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает расти. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 2583 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 31496", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
За этот же период коронавирус унес жизни 71 москвича. У всех были положительные тесты на коронавирус и пневмония.
Между тем на борьбу с опасной инфекцией вышли студенты-медики. В столичные больницы на помощь врачам в уходе за инфицированными пришли больше двух тысяч молодых специалистов. Большинство из них пожелали быть оформленными официально. Те, кто попал в число среднего медперсонала, получат зарплату в 175 тысяч рублей, младший медперсонал — 115 тысяч. Студенты, которые оформили это как практику, получат по 70 тысяч рублей.
В США сообщают об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людях. Сейчас специалисты выясняют, насколько долгим может быть эффект от прививки.
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