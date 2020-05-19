Ученые США сообщили об успехе испытания вакцины от COVID на людях

Первые результаты испытаний вакцины против коронавируса на людях, проведенные Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний, вселили оптимизм: они дали положительные результаты в группе из восьми добровольцев.
Об этом сегодня сообщило ИА The Guardian.
"Результаты теста показали, что у всех участников вырабатываются антитела в том же количестве, что и у перенесших болезнь. Более того, появилась уверенность, что вакцина безопасна для использования в организме человека. Причем, явно видна связь: чем выше доза вакцины, тем больше антител производит организм", - пишет издание.
Однако, как и в случае с тестами на антитела, вопросов все еще много. Например:
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