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Источник Правда.Ру

Студенты-медики вышли на борьбу с коронавирусом в Москве

Россия » Центр » Москва

Более двух тысяч студентов медицинских вузов России официально трудоустроены в больницы Москвы. Они будут помогать бороться с коронавирусом.

Ранее столичные власти пригласили будущих врачей на оплачиваемую практику. Однако те решили, что хотят быть оформлены официально.

"Каждый день к нам поступает большое количество заявлений именно на трудоустройство — договоры об оплачиваемой работе были заключены более чем с двумя тысячами студентов из московских вузов. Помимо денежных выплат привлеченные в стационары специалисты наравне с уже работающими московскими врачами обеспечиваются бесплатным питанием, проживанием и парковкой рядом с работой", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Так как студенты работают в больницах, где лечат коронавирусных больных, им положены те же местные, региональные и федеральные выплаты, которые рассчитаны на врачей. Большинство новичков оформлены на должности среднего медперсонала. Таких в столичных больницах 1140 человек. Они будут получать зарплату в 175 тысяч рублей. 235 студентов получили работу в качестве младшего медперсонала, их зарплата составляет 115 тысяч рублей. Те, кто пришел на практику, а таких 670 человек, получат по 70 тысяч рублей в месяц.

Всего в России на борьбу с коронавирусом вышли больше 41 тысячи студентов медицинских вузов и ссузов. Большую помощь медикам оказывают волонтеры, которые тоже работают в больницах. Их более пяти тысяч.

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Темы врач москва коронавирус студент-медик анастасия ракова
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