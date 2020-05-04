Московские медики-студенты могут заработать более 150 тысяч рублей

У студентов медицинских вузов в Москве есть возможность заработать около 175 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"Студенты, проходящие практику в коронавирусных стационарах, получат ежемесячные выплаты в размере 70 тысяч рублей", — сказано в сообщении ведомства.

Студенты на должности младшей сестры будут получать 115 тысяч рублей в месяц, а на ставке медсестры — 175 тысяч.