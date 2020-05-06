41 тысяча студентов-медиков "встала под ружье"

Примерно 41 тысяча студентов медицинских ВУЗов, аспирантов и ординаторов вышли на работу в отделения, где лечат больных с коронавирусом.

Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, в "красной зоне" работают только те, кто сам изъявил такое желание и у кого нет противопоказаний по здоровью. Все они прошли дополнительную подготовку для работы с инфицированными больными.