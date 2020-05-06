41 тысяча студентов-медиков "встала под ружье"

Примерно 41 тысяча студентов медицинских ВУЗов, аспирантов и ординаторов вышли на работу в отделения, где лечат больных с коронавирусом.
Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, в "красной зоне" работают только те, кто сам изъявил такое желание и у кого нет противопоказаний по здоровью. Все они прошли дополнительную подготовку для работы с инфицированными больными.
"Огромную помощь медикам сейчас оказывают волонтеры. В больницах их больше 5 тысяч", - сказал Мурашко.
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