Новый тип коронавируса продолжает мутировать и изменять свои свойства. Недуг способен поражать не только легкие, но и другие органы. Поэтому переливание плазмы помогает не всем больным.
Об этом рассказала главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко.
"Вирус меняет свои, так скажем, проявления. Это и поражение эндотелий мелких сосудов, это сейчас и проявления кожные, что, конечно, тоже не может не настораживать", — пояснила врач.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.