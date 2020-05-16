Переливание плазмы помогает не всем больным коронавирусом

Новый тип коронавируса продолжает мутировать и изменять свои свойства. Недуг способен поражать не только легкие, но и другие органы. Поэтому переливание плазмы помогает не всем больным.

Об этом рассказала главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко.