Росздравнадзор в процессе анализа деятельности Минздрава Дагестана и подведомственных ему медучреждений выявил ряд нарушений, а именно:
Кроме того, в медицинских учреждениях Дагестана нет собственных ресурсов для производства медицинского кислорода, присутствуют сложности в том, чтобы обеспечить кислородом пациентов, страдающих дыхательной недостаточностью.
Согласно данным на 14 мая, в Дагестане коронавирус выявлен у 2 997 человек. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали еще у 109 человек.
1107 человек вылечились от коронавируса, за последние сутки это число выросло еще на 99 выздоровевших.
Стоит отметить, что в республике отмечается рост летальных исходов. За последние сутки от коронавируса умерли еще три человека. Общее число умерших — 26 человек.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".