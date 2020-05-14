В больницах Дагестана выявили недостаток лекарств и тестов

Росздравнадзор в процессе анализа деятельности Минздрава Дагестана и подведомственных ему медучреждений выявил ряд нарушений, а именно:

дефицит лекарственных препаратов;

недостаточное количество тестов на коронавирус;

длительные сроки ожидания КТ-исследований;

дефицит средств индивидуальной защиты;

работа медучреждений для лечения пациентов с COVID-19 организована не на должном уровне.

Кроме того, в медицинских учреждениях Дагестана нет собственных ресурсов для производства медицинского кислорода, присутствуют сложности в том, чтобы обеспечить кислородом пациентов, страдающих дыхательной недостаточностью.

Коронавирус в Дагестане

Согласно данным на 14 мая, в Дагестане коронавирус выявлен у 2 997 человек. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали еще у 109 человек.

1107 человек вылечились от коронавируса, за последние сутки это число выросло еще на 99 выздоровевших.

Стоит отметить, что в республике отмечается рост летальных исходов. За последние сутки от коронавируса умерли еще три человека. Общее число умерших — 26 человек.