Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что медицинская система образования в России позволяет подготавливать медиков к борьбе с коронавирусом в самые кратчайшие сроки.
"Подготовка медицинского персонала. Фактически такого количества инфекционистов, конечно же, и пульмонологов не имела ни одна страна, и наша в том числе. Мы должны были перестраиваться на ходу. Медицинское образование, классическое медицинское образование, позволяет врачам в очень короткий промежуток времени, что и было сделано, доподготовить медицинскую сестру, фельдшера для того, чтобы он мог оказывать высокопрофессиональную, с учетом методических рекомендаций, помощь", — сказал Мурашко на заседании Госдумы.
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