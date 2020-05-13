Мурашко рассказал о быстром обучении медиков для борьбы с коронавирусом

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что медицинская система образования в России позволяет подготавливать медиков к борьбе с коронавирусом в самые кратчайшие сроки.